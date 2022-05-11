بعد أحداث شغب خلّفت 7 إصابات : تأجيل نهائي كأس تونس لكرة اليد

شهد نهائي كأس تونس لكرة اليد بقاعة رادس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة وأعمال شغب بين جماهير الفرقين، تقرر على إثرها إيقاف المباراة بعد مشاورات مع وزير الرياضة كمال قديش بهدف ضمان سلامة الجماهير و تأجيلها إلى موعد لاحق.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة أن الأحداث خلّفت إصابة 7 أشخاص بينهم شخص حالته حرجة جدا وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.

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