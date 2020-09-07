بعد تسجيل 265 إصابة جديدة: إصابات كورونا تتخطى 5 آلاف شخص في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 5 سبتمبر 2020، تم تسجيل 265 حالة إصابة جديدة، و58 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 5041.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 3840 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 580 حالة وافدة و3215 حالة محلية (83 %) و43 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 71 (2%) مريضا في المستشفيات من بينهم 21 (0,65%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 3196 (63،4%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 476 (15 %).

وقد تمّ إجراء 2817 تحليلا مخبريا من بينها 142 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 158679.



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