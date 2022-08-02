بعد تعليق إضراب جوع القضاة: انطلاق مُشاورات لتحديد «أشكال نضاليّة أخرى»

أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعليق إضراب الجوع الذي انطلق فيه القضاة منذ 22 جوان 2022 ولمدة 38 يوما وذلك بداية من يوم الخميس 28 جويلية 2022.

وجددت الجمعية تضامنها الكامل مع القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء ومواصلة مساندته لهم ومتابعته لقضيتهم.

وأعلنت الجمعبة الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص « الأشكال النضالية الأخرى » في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف.

وحيا صمود وتحركات القضاة في مواجهة ما اعتبرها « المحنة القضائية غير المسبوقة » لا في تونس ولا في غيرها من بلدان العالم ضمن وحدة الصف القضائي والهياكل الممثلة وفي موقف مشهود من خلال تعليق العمل بالمحاكم.

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