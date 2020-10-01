بعد تقديمه واجب العزاء في وفاة أمير الكويت: رئيس الجمهورية يحلّ بتونس

حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، بالمطار الرئاسي بالعوينة قادما من الكويت بعد أن تولى ظهر اليوم تقديم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقدم رئيس الدولة تعازيه، باسمه ونيابة عن الشعب التونسي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما قدم التعازي إلى كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي ونائب رئيس الحرس الوطني ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ من الأسرة الحاكمة الكريمة.

وكان رئيس الجمهورية مرفوقا خلال هذه الزيارة بالخصوص بعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

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