بعد توقيع اتفاق: رفع الإضراب العام لأعوان الصحة

تمّ مساء اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، الاتّفاق بين الحكومة والجامعة العامة للصحة على إفراد الأعوان العاملين بالقطاع الصحي العمومي بقانون أساسي خاص بهم على أن تنطلق أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومصالح الوظيفة العمومية بداية من 17 فيفري و تنتهي خلال شهر نوفمبر 2021.

وبناء على هذا تُرفع كافة الاحتجاجات بالقطاع الصحي.

وذكّرت الجامعة العامة للصحة مساء اليوم، بأن الاتفاقات المبرمة بمحاضر 19 ماي 2020 و 26سبتمبر 2020و 18جانفي 2021 و المتضمنة لمنحة الجوائح و الأوبئة و بقية المطالَب سيقع تنفيذها تبعا للالتزام الحكومة بذلك عند امضاء اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل .

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