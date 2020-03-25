بعد ثبوت إصابة إطار طبي بها بكورونا: غلق المصحّة العسكريّة بمفتاح سعد الله

اخر تحديث : 25/03/2020

وزارة الدفاع

تمّ صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، غلق المصحّة العسكريّة بمفتاح سعد الله للقيام بعمليّات التعقيم واتخاذ ما يتعيّن من إجراءات في مجال حفظ الصحّة، ويأتي هذا الإجراء إثر صدور نتيجة إختبار إيجابيّة لحمل أحد إطاراته الطبية لفيروس الكورونا وتأكّد إصابة أحد أفراد عائلته به.
وقد تمّت دعوة كافة العاملين بالمصحة من إطار طبي وشبه طبي وعملة إلى الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي في انتظار إتمام التحاليل الطبيّة اللازمة وظهور نتائجها.


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