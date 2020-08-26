بعد ثبوت إصابة نقابي بكورونا: 700 مشارك في مؤتمر إتحاد الشغل في الحجر الصحي

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال كلمة له على هامش أشغال المجلس الوطني للمنظّمة الشّغيلة في الحمامات اليوم الأربعاء، أن نتيجة التحليل المخبري الثاني الذي تم إجراؤه للنقابي الذي يعمل بمصنع اكتشفت فيه عشرات الإصابات بكورونا في بن عروس وحضر مؤتمر المنظمة الشغيلة، تبيّن أنها ايجابية.

وقد قررت الجهات الصحية بنابل اليوم أن يدخل أكثر من 700 شخص ممن واكبوا أشغال المجلس الوطني للإتحاد في حجر صحي ذاتي لمدة 3 أيام بداية من اليوم.

كما طُلب من الصحافيين عدم مغادرة النزل الى غاية أخذ عيّنات لهم لتقصّي فيروس كورونا .

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة بنابل أنها ستقوم برفع عينات للأشخاص الذين واكبوا أشغال المجلس من أجل تحديد مدى انتشار فيروس كورونا بينهم.

وكانت التحاليل المخبرية الصادرة يوم 23 أوت الجاري والتي تم رفعها لعدد من العاملات بوحدة صناعية ببن عروس قد اثبتت إصابة 50 عاملة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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