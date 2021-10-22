بعد زيارة تفقدية: غلق مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس وإيقاف مديره عن العمل

قرر وزير الشؤون الاجتماعية تبعا لزيارة التفقد التي أجراها ليلة الخميس 21 أكتوبر 2021، لمركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس و مركز رعاية الأطفال بالزهروني، و بعد وقوفه على جملة الاخلالات و النقائص إيقاف مدير مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس عن العمل و فتح تحقيق في حقّه لدى التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الغلق المؤقت للمركز بداية من يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

كما تقرر تأمين إقامة منظوري المركز في مراكز أخرى مؤقتا، إلى حين إعادة تهيئته بما يستجيب لظروف الإقامة والرعاية و حفظ الكرامة، فضلا عن مزيد تدعيم مركز رعاية الأطفال بالزهروني.

كما أعلنت الوزارة أنه تمت دعوة جميع القائمين على مراكز الرعاية و الإحاطة التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفعيل المراقبة اللازمة و الحرص على حفظ كرامة المقيمين داخل مراكز الرعاية و الإحاطة الاجتماعية.

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