بعد زيارته لفرنسا: رئيس الجمهورية يحل بمطار قرطاج

اخر تحديث : 23/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئيس الجمهورية يعود إلى تونس

وصل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادما من باريس في ختام زيارة صداقة وعمل إلى فرنسا استغرقت يومين.

وحيى رئيس الدولة لدى حلوله بالمطار العلم على أنغام النشيد الوطني واستعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وأعضاء الديوان الرئاسي الى جانب والي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم.


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