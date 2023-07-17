بعد غدٍ الأربعاء: جامعة التعليم الأساسي تدخل في احتجاجات جهوية أمام مقرات مندوبيات التربية

قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الاثنين، تنفيذ وقفات احتجاجية بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بداية من يوم الأربعاء المقبل، تنتهي بتنظيم يوم غضب وطني يوم 26 جويلية الجاري بالعاصمة.

وتنطلق أولى الاحتجاجات، وفق بلاغ لجامعة التعليم الأساسي، يوم الأربعاء المقبل 19 جويلية الجاري أمام مقرات مندوبيات التربية في ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين. ثم تتواصل الاحتجاجات يوم الخميس 20 جويلية الجاري أمام مقرات مندوبيات التربية في ولايات باجة والكاف وجندوبة وسليانة وسوسة والمهدية والمنستير والقيروان.

كما ستشمل الاحتجاجات يوم 21 جويلية الجاري مندوبيات التربية بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت وصفاقس. وسيتم تخصيص أيام 22 و23 و24 و25 جويلية الجاري لعقد ندوات إطارات مفتوحة تمهيدا لتنظيم يوم غضب وطني يوم الأربعاء المقبل 26 جويلية الجاري بالعاصمة.

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