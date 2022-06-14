بعد غدٍ الخميس: البريد في إضراب

أعلنت الجامعة العامة للبريد في بلاغ اليوم الثلاثاء، عن تراتيب الاضراب المقرّر يوم الخميس 16 جوان 2022.

وينطلق الاضراب مساء يوم الاربعاء 15 جوان بداية من الساعة السادسة مساء بكافة المصالح التي تؤمن العمل ليلا (مركز الفرز..).

وسيقع يوم الخميس التجمع والتجمهر لكافة الهياكل النقابية التابعة للجامعة امام مقرات الاتحاد الجهوية والاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكّرت الجامعة بالمطالب المرفوعة بهذا الإجراء:

-الدخول الفوري في المفاوضات الاجتماعية لسنوات 2021-2022-2023

-من أجل الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات على قاعدة اتفاق 22/10/2018

-من أجل إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية 1%

-من أجل إنهاء التفاوض في القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية

-من أجل سحب المنشور عدد 20 لسنة 2021.

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