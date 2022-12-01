بعد قرار إعفائه.. رئيس بلدية بنزرت يرُدُّ: القضاء بيننا

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الخميس، أمر من وزارة الداخلية عدد 916 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت من مهامه.

ووفقا للأمر، فإنه يعفى كمال بن عمارة، رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت، من مهامه، لثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة.

وكردّ فعل من المعني بالأمر، أكّد بن عمارة أنه تعرض لنوع من أنواع التعسف من والي الجهة عندما أمره بالمثول أمامه على خلفية عدم تزيينه لمدينة بنزرت خلال عيد الجلاء، مؤكدا أنه لم يستجب للدعوة معتبرا إياها سابقة خطيرة في البلاد.

وقال رئيس البلدية المقال إن قرار تنحيته لن يكون ساري المفعول إلا بعد الطعن الذي سيقوم به لدى المحكمة الإدارية، مضيفا بقوله: « القضاء بيننا » .

كلمات البحث :إقالة;بلدية بنزرت;قضاء