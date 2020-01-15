بعد لقاء رئيس الجمهورية: معتصمو الكامور يرفعون اعتصامهم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020، بقصر قرطاج ممثلين عن معتصمي الكامور بتطاوين. وقد قدموا له بسطة عن مجمل الصعوبات التي يعيشونها بسبب عدم تطبيق الاتفاق المبرم معهم منذ سنة 2017 .

وأكّد رئيس الجمهورية أن قضية اعتصام الكامور هي قضية شعب كامل لا جهة فقط، مشدّدا على ضرورة حل المشاكل المطروحة وفق مقاربة جديدة تتمثل في بلورة جملة من المشاريع النابعة من إرادة المواطنين أنفسهم بعيدا عن أي توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي يكرّس المركزية.

وجدّد سعيّد تذكيره بأن المعطلين عن العمل ليسوا عبئا بل هم ثروة مهدورة من واجب الدولة البحث عن حلول لها بطريقة تشاركية، داعيا ممثلي اعتصام الكامور وشباب ولاية تطاوين عموما إلى تقديم مقترحات لمشاريع مدروسة جيدا.

وتم الاتفاق على رفع اعتصام الكامور في انتظار بلورة مشاريع لفائدة أبناء الجهة في مختلف المعتمديات.

وقدّم ممثلو شباب تطاوين خلال هذه الجلسة جملة من المقترحات والتصورات المتعلقة بتثمين المخزون المائي والصناعي والمنتوج السياحي والثقافي والحضاري للجهة، مؤكدين على أهمية جلب الاستثمارات لخلق مواطن شغل لأبناء ولاية تطاوين، وتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة.

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