بعد لقائه سعيد والغنوشي: لطفي زيتون يلتقي الطبوبي

أعلن القيادي السابق بحركة النهضة لطفي زيتون في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه التقى اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، للتباحث بخصوص الأوضاع التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها.

وأكد لطفي زيتون أن الطبوبي أبدى انشغاله لتدهور الاوضاع المعيشية وتواصل الازمة السياسية وتعطل مبادرة الحوار الوطني في الوقت الذي أكد فيه على عزم الاتحاد مواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء وإخراج البلاد من أزمتها .

وكان لطفي زيتون قد التقى مؤخرا برئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الجمهورية

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