إخلالات لتأمين حقائب المسافرين: وزير النقل يُطالب بتقرير مفصل لتحميل المسؤوليات

اطلع وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف بعد ظهر اليوم الاثنين، رفقة محمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية ومحمد نزار يعيش وزير المالية على سير تنفيذ الإجراءات الصحية التي تم اقرارها بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة عودة الحركة الجوية لضمان سلامة المسافرين ومافة الاعوان العاملين بالمطار، وذلك بحضور المدير العام للطيران المدني والمدير العام للديوانة والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات والرئيس المدير العام للخطوط التونسية.

وعاين الوزراء خلال هذه الزيارة المسلك الخاص بالمسافرين ومختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، حيث أشاد بالصرامة المنتهجة بالمطار ومدى الالتزام بالإجراءات المندرجة في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة لفائدة الوافدين على تونس.

وأعلن السيد أنور معروف أنه تم منذ يوم 15 مارس 2020 إلى حدود يوم 26 جوان 2020 تسجيل عودة 27 الف مسافر من الخارج نحو تونس وحوالي و38 ألف مسافر من تونس نحو الخارج أي بمجموع يناهز 65 ألف مسافر في الاتجاهين بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف مسافر عن طريق المعابر الحدودية البرية.

ووقف وزير الدولة خلال تفقده لعمليات نقل وتسيير الأمتعة على جملة من الاخلالات المتعلقة بتأمين عدد من الحقائب من خلال سوء التصرف في إيداعها وتخزينها طيلة فترة غلق المجال الجوي ودعا الى إعداد تقرير مفصل لتحميل المسؤوليات للاطراف المعنية والتي اخلت بواجبها نحو المسافرين، مشددا على ضرورة المحافظة على بضائع المسافرين معتبرا أنه من المهم المحافظة على امتعة المسافرين وعدم تعريضها للتلف.

كما أكد أنور معروف في ختام الزيارة أنه سيتم الرفع من وتيرة الرحلات لتتجاوز 30 % تماشيا مع اي تطور ايجابي للوضع الصحي والقدرة في التصرف مع الوضع الصحي في مطار تونس قرطاج الدولي.

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