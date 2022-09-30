بعد منعه من السفر: العياشي زمّال يُقاضي وزير الداخلية

أكّد رئيس حركة « عازمون » العياشي زمال في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، أنّه « تمّ منعه من السفر بطريقة غير قانونية، وتمّ التعدّي على حقّه في السفر والعمل »، معلنا عن رفعه لقضيّة جزائرية في الغرض، ضدّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ومحافظ المطار، متّهما إيّاهم بتكوين « وفاق إجرامي ».

وأبرز المتحدث بأنّه تمّ إعلامه في مطار قرطاج، بأنّه ممنوع من السفر وطُلب منه الاستظهار بوثيقة تثبت العكس، مؤكدا أن إدارة الحدود والأجانب أكدت تحصّله على تعليمات شفاهية فقط.

ودعا العياشي زمّال رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخّل العاجل، قائلا إنّه خيّر التوجّه إلى القضاء التونسي و « إلاّ سوف يلجأ إلى هيئة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف »، وفق قوله.

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