بـ3 ولايات: حجز 13 طنا من المواد الغذائية المدعمة

تمكنت مصالح الحرس الديواني بمدنين وقبلي والفوار وبن قردان والمقيسم وقفصة في عمليات منفصلة من حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة المهربة تتمثل في 13 طنا من مادتي الكسكسي والمقرونة محملة على متن شاحنات معدة الغرض.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر مجهولة المصدر قدرت بـ 14300 علبة سجائر مخفية بإحكام داخل صناديق غلال محملة على متن شاحنة قادمة من احدى مدن الجنوب.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ 90 ألف دينار.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمقيسم إثر عملية مطاردة بمنطقة « بئر الحبيب » من حجز 14500 علبة سجائر مهربة على متن شاحنة رباعية الدفع.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت ب141ألف دينار .

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