بـ6 ولايات: مراكز الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي تغلق أبوابها

اخر تحديث : 25/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مركز اقتراع

أغلقت مراكز الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي بـ6 ولايات في حدود الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، أبوابها، لتنطلق عمليات الفرز الأولية داخل مكاتب الاقتراع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت سابقا، أنّه تقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين.
وأكدت الهيئة أن هذه المراكز ستفتح على الساعة 07:00 صباحا وتغلق على الساعة 18:00 مساء.


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