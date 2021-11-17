بقايا أمطار مع استقرار في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، ببقايا أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية ثم عودة تدريجية للاستقرار في جلّ العناصر الجوية .
ويكون الطقس قليل السحب بأغلب المناطق فمغيم جزئيا، مع تراجع سرعة الرياح الغربية لتكون معتدلة بأغلب الجهات و قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، والبحر متموج فمضطرب بالشمال.
كما ستُسجّل درجات الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 23 درجة بالجنوب الشرقي.
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