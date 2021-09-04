بقسنطينة: ايداع نبيل القروي وشقيقه السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة، بإيداع كل من الشقيقين نبيل وغازي القروي، و4 أشخاص جزائريين من بينهم امرأة، رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

وكشفت صحيفة النهار الجزائرية بأن ذلك تم بعد متابعتهم من طرف نيابة الجمهورية بجنحة الدخول إلى التراب الوطني واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وجناية تهريب المهاجرين وفقا للمادة 303 مكرر 32، من قانون العقوبات والتي جرمت هذا النوع من الأفعال إذا تم ارتكابها بتوفر ظروف استعمال وظيفة الفاعل لتسهيل ارتكاب الجريمة أو إذا تم ارتكابها من طرف أكثر من شخص أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وجاءت عملية التقديم امام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، والذي أحال ملف القضية والأطراف المتابعة على مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص، بموجب طلب افتتاح تحقيق في الوقائع الخطيرة التي تتسم بها قضية الحال.

وللتذكير فقد تم القاء القبض على نبيل القروي وشقيقه غازي القروي داخل شقة بحي فاطمة الزهراء ملك لأحد المتهمين الموقوفين.

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