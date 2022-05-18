بقمرت: تفكيك عصابة دولية مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس من تفكيك عصابة دولية مختصة في ترويج المخدرات بجهة قمرت العليا خلال يوم 13 ماي 2022 و القاء القبض على المروج الرئيسي، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.
وكشف المصدر ذاته أنه تمّ حجز حوالي 7.8 كغ من مخدر « الماريخوانا » و بذور من ذات النبتة و 04 صفائح من مخدر الزطلة و كمية من مخدر الكوكايين و 02 سيارات و دراجة نارية كبيرة الحجم و ساعات يدوية فاخرة و مبلغا ماليا قدره 4700 دينار.
كما تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحسب تعليمات النيابة.
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