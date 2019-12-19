بقيمة ناهزت 380 ألف دينار: حجز كمية من الذهب المصنوع ومن «الديامنت» المهرب

تمكنت مصالح الحرس الديواني بصفاقس إثر عمل إستعلامي مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، من ضبط كمية من الذهب المصنوع ومن مادة « الديامنت » المهرب والذي يتم صنعه وتحويله بطريقة غير قانونية، حيث بلغت قيمة المحجوز 380 ألف دينار.

وتتمثل تفاصيل العملية في توفر معلومة لدى خلية الاستعلامات بالحرس الديواني بصفاقس مفادها وجود مقر لصنع وتحويل الذهب والمعادن النفيسة عن طريق التهريب.

وتولت المصالح المعنية، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية، التحول على عين المكان حيث تم رصد هذا المقر ونصب كمين لشخص يشتبه في قيامه بهذه الأعمال وتمت مرافقته إلى داخل هذا المقر بحضور أمين الصاغة بمدينة صفاقس، وباخضاع المحل المذكور إلى التفتيش الدقيق تم العثور على كمية المصوغ المذكورة حيث أفاد المشتبه به أنه لا يملك اية وثائق قانونية تثبت مصدرها أو شرعية مسكها وأن هذا المحل هو على ملك شخص آخر غير متواجد حاليا بصفاقس.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض ووضع المقر المذكور تحت الرقابة الديوانية في انتظار قيام المصالح المختصة بمعاينة محتوياته وتم سماع المشتبه به في حالة سراح ودعوة صاحب المحل لمواصلة التحريات اللازمة معه.

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