بقيمة 105 مليون أورو: توقيع اتّفاقيّتيْ تعاون بين تونس وألمانيا في شكل هبة

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، مع سفير ألمانيا بتونس، Peter Prügel، على مراسم التّوقيع على اتّفاقيّتيْ تعاون فنّي بين حكومة الجمهورية التّونسية وحكومة جمهوريّة ألمانيا الفدراليّة بقيمة 105 مليون أورو، في شكل هبة.

وتشمل هاتان الاتفاقيتان مجالات تعاون حيويّة كالتنمية الجهوية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرّقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري علاوة على التنمية الفلاحية والريفيّة المُستدامة ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أشاد السيد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التونسية-الألمانية وتميّزها على مُختلف الأصعدة، وبالدور المحوري الذي ما فتئت تلعبه ألمانيا في معاضدة جهود التنمية ببلادنا.

كما ثمّن الوزير المجهودات المُتواصلة والمبذولة من البلديْن بهدف مزيد تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، وخاصة في إطار الدورة 17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية المُنعقدة يوميْ 29 و30 نوفمبر 2022 ببرلين، والتي أفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون أورو لتنفيذ برامج تعاون مالي وفنّي مع بلادنا، علاوة على تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون أورو لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.

وأشاد عثمان الجرندي بما تمّ التوصّل إليه من نتائج ملموسة ومُثمرة خلال هذه الدورة من المُفاوضات التونسية-الألمانية ولا سيما في علاقة بإقرار الجانب الألماني يوم 15 ديسمبر الجاري إرساء برنامج جديد لرسكلة جزء من الديون التونسية تُجاه ألمانيا بقيمة 26 مليون أورو، سيتمُّ تخصيصها لتمويل مشاريع تتعلّقُ بجودة الماء الصالح للشراب وتطوير شبكات التطهير.

من جهتها، أكدت سفارة ألمانيا بتونس في بلاغ لها، أنه تم اليوم وفي اليومين الماضيين توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بقيمة حوالي 248 مليون يورو (منها 118 مليون يورو في شكل هبات) وذلك لتأمين تطبيق الالتزامات التي تعهدت بها ألمانيا بالفعل لمشاريع التعاون الإنمائي الثنائية .

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