بقيمة 200 مليون أورو:المصادقة على اتفاق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وقد تمت الموافقة على اتفاق القرض بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) أورو الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

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