بكالوريا: أكثر من 38 ألف تلميذ يجتازون اليوم دورة المراقبة



ينطلق 38693 تلميذا اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، في اجتياز دورة المراقبة لمناظرة البكالوريا لسنة 2021 والتي تمتد على 4 أيام.

وسيجتاز 33528 تلميذا مرسما بالمعاهد العمومية و2801 مؤجلا بالمعاهد الخاصة و2364 مترشحا فرديا البكالوريا، مع جاهزية وزارة التربية لتركيز مراكز خاصة بالمصابين بكوفيد 19, وتركيز مركز امتحان خاص بكل تلميذ مصاب بكوفيد 19 في منطقته أو مدينته، حسب تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي.

يُشار إلى أن نسبة النجاح على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية للبكالوريا بلغت 44.30 بالمائة، حيث بلغت نسبة النجاح 51.56 بالمائة في المعاهد العمومية و13.60 بالمائة في المعاهد الخاصة و5.26 للناجحين بصفة فردية.

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