بكالوريا: انطلاق إمتحانات دورة المراقبة

اخر تحديث : 27/07/2020

بكالوريا
انطلق اليوم الاثنين 27 جويلية 2020، المترشحون للبكالوريا ممن لم يُحالفهم الحظ للنجاح في الدورة الرئيسية في اجتياز اختباراتهم بكامل تراب الجمهورية وسط إجراءات تنظيمية جديدة لمواجهة محاولات الغش، وذلك بصفة استثنائية لتجنب عطلة العيد.

يُشار إلى أن عدد المؤجلين بلغ 41.478 تلميذا، سيجتازون الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة أيام 27 و 28 و 29 و 30 جويلية الجاري، فيما سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 9 أوت القادم.


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