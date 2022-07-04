بكالوريا: غدا إنطلاق التسجيل في خدمة الـsms للحصول على نتائج دورة المراقبة

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، عن انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة، SMS، للحصول على نتائج الباكالوريا الخاصة بدورة المراقبة، بداية من الغد الثلاثاء 5 جويلية، على الساعة العاشرة صباحا.

وتتم عملية التسجيل كالآتي:

توجيه إرسالية إلى الرقم 85005، تتضمن كلمة BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في إمتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

وينبغي ان يكون رقم التسجيل بامتحان الباكالوريا متكونا من 6 ارقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 ارقام ويتلقى المسجلون نتيجة الامتحان (القراروالمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) .

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