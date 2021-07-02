بكالوريا 2021: قائمة المتفوقين وأفضل المعدلات ونسب النجاح بمختلف الشعب

أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة، عن قائمة المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2021 وعن نسب النجاح حسب الشعب.
وفيما يلي قائمة اسمية بالمتفوقين:
- شعبة رياضيات : مرام المرزوقي بمعدل 20.00
- شعبة العلوم التجريبية: ندى الشارني بمعدل 19.97
- شعبة علوم تقنية: أمل بن فرج بمعدل 19.65
- شعبة علوم الإعلامية: بهاء الدين سالمي بمعدل 19.06
- شعبة الاقتصاد والتصرف: أشرف دودس بمعدل 18.13
- شعبة الرياضة: عبد الرؤوف السوسي بمعدل 18.13
- شعبة الآداب: بدر الدين ماجري بمعدل 16.81
وفيما يلي نسب النجاح حسب الشعب:
-الآداب بنسبة 26.50 بالمائة
-الرياضيات بنسبة 62.05 بالمائة
-العلوم التجريبية بنسبة 52.93 بالمائة
-الاقتصاد والتصرف بنسبة 41.12 بالمائة
-علوم تقنية بنسبة 54.29 بالمائة
-علوم الإعلامية بنسبة 50.59 بالمائة
-الرياضة بنسبة 67.89 بالمائة
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