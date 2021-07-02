بكالوريا 2021: قائمة المتفوقين وأفضل المعدلات ونسب النجاح بمختلف الشعب

اقرأ المزيد ...

بكالوريا 2019: قائمة المتفوقين وطنيا وأعلى المعدلات أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن قائمة المتفوقين وطنيا في باكالوريا 2019 و ...

مرام مرزوقي صاحبة أعلى معدل وطني في البكالوريا 20/20 أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، أن التلميذة مرام مرزوقي تحصلت على معدل 20/20 في ا ...

قائمة المتفوقين في بكالوريا 2017 حسب الشعب أُعلن مساء أمس الخميس، عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2017، وقد تحصلت فيها الت ...

بكالوريا 2018: نتائج دورة المراقبة حسب الشعب أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، عن نتائج دورة المراقبة في بكالوريا 2018 حسب الش ...