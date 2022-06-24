بكالوريا 2022: ولاية صفاقس الأولى وطنيا في نسب النجاح

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45.57 % نسبة النجاح في دورة المراقبة للبكالوريا أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح ا ...

عزيز عيساوي صاحب أعلى معدل وطني في البكالوريا 19.96 أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، عن نتائج امتحان بكالوريا 2022، حيث تحصل التلميذ م ...

نسب النجاح في بكالوريا 2018.. الإناث يتفوّقن على الذكور كشفت الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم السبت 2 ...

37.97 بالمائة نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة 24 جوان 2022، عن نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالور ...