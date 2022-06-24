بكالوريا 2022: ولاية صفاقس الأولى وطنيا في نسب النجاح

نشرت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح في امتحان بكالوريا 2022 .
واحتلت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1، المرتبة الأولى في أفضل نسب النجاج بـ 60.95 بالمائة ثم صفاقس 2 بـ60.92 بالمائة ثم ولاية المنستير بـ55.15 بالمائة ثم ولاية سوسة بـ53.29 بالمائة.
وقد حلّت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين في آخر الترتيب بـ 23.79 بالمائة.
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