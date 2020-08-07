بكالوريا: 44 بالمائة نسبة النجاح في دورة المراقبة

أعلن وزير التربية محمد الحامدي في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2020 بلغت 44.06 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تُسجل في دورة المراقبة منذ سنة 2003.

وبين الوزير بأن النسبة العامة للنجاح في باكالوريا 2020 بدورتيه الرئيسية و المراقبة تقدر بـ42.11 بالمائة.

وقال الوزير إن أكثر من 50 بالمائة من المؤجلين في دورة المراقبة في شعبة الاقتصاد والتصرف والرياضة والعلوم التجريبية تمكنوا من النجاح .

يُشار إلى أنه سيتم الانطلاق في الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لمناظرة البكالوريا على الساعة السابعة مساءً.

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