بلاع مروري بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 2020، وخاصّة في التواريخ والأوقات التالية:

- يوم الخميس 30 جويلية 2020 بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 24:00.

- يوم السبت 01 أوت 2020 بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 24:00.

- يوم الأحد 02 أوت 2020 بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 24:00.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق لإتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء السّياقة وذلك بـ:

عدم الإفراط في السرعة.

عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة لذلك.

الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والتحلي بالسياقة المتزنة.

تجنب السياقة في حالة التعب والإرهاق.

تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

ضرورة إستعمال حزام الآمان داخل وخارج مواطن العمران.

وجوب ترك مسافة آمان أثناء المتابعة في السير.

تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي المخاطر والأعطاب والحوادث.

هذا وأكدت الوزارة وأنه قد تمّ وضع كلّ الإمكانيات المادية والبشريّة اللازمة لإرشاد المواطنين ومساعدتهم ويمكنهم عند الضّرورة الإتصال بهواتف النّجدة التالية:

197 الأمن الوطني.

إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.343.201 أو 71.343.787.

193 الحرس الوطني.

المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71.960.448.

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