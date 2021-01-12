بلاغ إلى جميع موردي الكمامات الطبية ذات الإستعمال الوحيد

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، جميع موردي الكمامات ذات الاستعمال الوحيد المنضوية تحت البندين الديوانيين: 63079098045 و63079098090 إلى إيداع ملف بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة يتضمن الوثائق التالية:

1. نسخة من السجل الوطني للمؤسسات لا يتجاوز شهر من تاريخ إصداره

2. فاتورة الشراء

3. شهادة المنشأ

4. قائمة الشحن

5. شهادة البيع الحر مسندة من قبل السلط المختصة في البلد المصدر

6. بطاقة فنية

7. تقرير مطابقة طبقا للمواصفات الدولية.

8. عينات من الكمامات الموردة (02 علب على الأقل عن كل مرجع).

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