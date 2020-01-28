بلاغ عن ضياع طفليْن شقيقيْن

اخر تحديث : 28/01/2020

ضياع طفلين

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن طفلين غادرا منزل عائلتهما الكائن جهة بومهل يوم 27 جانفي 2020 إلى وجهة غير معلومة يدعيان « فراس بن نادر بوعجيلة « (تونسي مولود سنة 2007 تلميذ قاطن شالة بومهل بنعروس ) و »أمان الله بن نادر بوعجيلة » (تونسي مولود سنة 2010 تلميذ قاطن شالة بومهل بنعروس ).

ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصهما إلى الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

- 71.341.666
- 71.571.264
- 71.566.977

أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.


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