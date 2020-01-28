بلاغ عن ضياع طفليْن شقيقيْن

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الداخلية تُعلن عن ضياع طفل أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ ضياع لها اليوم الخميس، عن ضياع طفل يُدعى "أيمن بن منير بن ع ...

بلاغ ضياع أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ صباح اليوم الاثنين، عن ضياع طفلة غادرت منزل عائلتها إلى وجه ...