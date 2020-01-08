بلاغ لحرفاء هذه الخطوط للسكك الحديدية



أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، لحرفائها على خطوط تونس – سوسة – المنستير – المهدية – صفاقس – قابس – قفصة – توزر أنّه نظرا لوجود أشغال من 08 إلى 31 جانفي 2020 بين محطتي سوسة و القلعة الصغرى تقرّر ما يلي :

- تكون محطة القلعة الصغرى هي محطة إنطلاق القطارات الرابطة بين محطتي سوسة وتونس و محطة الوصول النهائية للقطارات الرابطة بين محطتي تونس و سوسة.

- بالنسبة للقطارات المتجهة أو القادمة من المنستير و صفاقس و قابس و قفصة

و توزر تكون محطة القلعة الصغرى هي محطة العبور عوضا عن محطة سوسة.

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