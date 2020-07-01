بلاغ للمطالبين بالانخراط في ﻤﻨﻈﻮﻣﺔ التصريح ودﻓﻊ اﻷداء ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

أعلنت وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ في بلاغ لها اليوم الخميس، أﻧﮫ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺮاري وزير اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 22 ﻣﺎي 2020 ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻘﻘﻮا رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎم بعنوان سنة 2019 أو2020 ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق100 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر إﯾﺪاع تصاريحهم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ودﻓﻊ اﻷداء ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﻛﺬﻟﻚ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ واﻟﻘﺎﺋﻤﺎت واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 2020 .

وﻟﻐﺎﯾﺔ إﺣﺘﺮام هذه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﺈن هؤلاء الأشخاص ﻣﺪﻋﻮون إلى :

• الحصول ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺷــﮭــﺎدة ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع DigiGo ﻟــﺪى اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ TSURTNUT ﻋﺒﺮ موقعها ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ: https://impots.tuntrust.tn

• اﻹﻧﺨﺮاط عن بعد ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ودﻓﻊ اﻷداء ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺮاﺑﻂ: https://www.finances.gov.tn .

وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻐﺮض اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻻرﺷﺎد اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗم 81.100.400 أو ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﺑﻌﺪ الخاص بالوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ 80.10.48.48 كما يمكن إرسال استفساراتكم أوالاشكاليات التي يمكن أن تعترضكم على العنوان الإلكتروني adhesion.dgitel@finances.gov.tn .

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