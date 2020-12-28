بلاغ لمهنيي القطاع السياحي: تُمنع جميع التجمّعات والتظاهرات واحتفالات رأس السنة

أًصدرت وزارة السياحة اليوم الاثنين، بلاغا إلى مهنيي القطاع السياحي حول قرار منع جميع التجمّعات والتظاهرات بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.

ودعت وزارة السياحة كافة المؤسسات والمنشئات السياحية إلى الإلتزام بقرار منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا على إثر اجتماعها المنعقد بإشراف السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 22 ديسمبر 2020 القاضي بمواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 06 ديسمبر الجاري والإلتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحيّة إلى غاية يوم 15 جانفي 2021.

ودعت الوزارة الجامعات المهنية في القطاع السياحي، التي وجّهت إليها مراسلات رسمية في الغرض، إلى الحرص على إعلام كافّة منظوريهم بهذه الإجراءات وتحسيسهم بضرورة إحترامها والإلتزام الصارم بمقتضيات البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة وكافّة القرارات ذات الصلة الصادرة عن السلط المختصّة مركزيًّا أو جهويًّا.

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