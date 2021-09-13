بلاغ مروري بمناسبة العودة المدرسية والجامعية



أصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بلاغا بمناسبة انطلاق السّنة الدّراسيّة والجامعيّة 2021- 2022 بداية من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 واعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى خاصّة في التّواريخ والأوقات التّالية :

الثّلاثاء 14 سبتمبر 2021 بداية من السّاعة 10:00 إلى غاية السّاعة 22:00.

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 بداية من السّاعة 06:00 إلى غاية السّاعة 18:00،

ودعت الوزارة كافّة مستعملي الطّريق إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة وخاصّة منها :

-ضرورة استعمال حزام الأمان.

-عدم الإفراط في السّرعة.

-الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

-تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

-عدم نقل ركّاب في وسيلة غير معدّة للغرض.

-وجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السّير.

ووضعت الوزارة كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق ويمكنهم عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة :

إدارة شرطة المرور : 71.343.201

المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني : 71.960.448.

شرطة النّجدة : 197.

الحرس الوطني : 193.

الحماية المدنيّة : 198.

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