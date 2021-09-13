بلاغ مروري بمناسبة العودة المدرسية والجامعية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بلاغا بمناسبة انطلاق السّنة الدّراسيّة والجامعيّة 2021- 2022 بداية من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 واعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى خاصّة في التّواريخ والأوقات التّالية :
الثّلاثاء 14 سبتمبر 2021 بداية من السّاعة 10:00 إلى غاية السّاعة 22:00.
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 بداية من السّاعة 06:00 إلى غاية السّاعة 18:00،
ودعت الوزارة كافّة مستعملي الطّريق إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة وخاصّة منها :
-ضرورة استعمال حزام الأمان.
-عدم الإفراط في السّرعة.
-الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
-تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.
-عدم نقل ركّاب في وسيلة غير معدّة للغرض.
-وجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السّير.
ووضعت الوزارة كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق ويمكنهم عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة :
إدارة شرطة المرور : 71.343.201
المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني : 71.960.448.
شرطة النّجدة : 197.
الحرس الوطني : 193.
الحماية المدنيّة : 198.
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