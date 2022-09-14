بلاغ مروري بمناسبة العودة المدرسية والجامعية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بلاغا بمناسبة انطلاق السّنة الدّراسيّة والجامعيّة 2022- 2023 بداية من يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 .

وأشارت الوزارة إلى أنه الكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى خاصّة في التّواريخ والأوقات التّالية :

- الأربعاء 14 سبتمبر 2022 بداية من السّاعة 06:00 إلى 10:00 والسّاعة 16:00 إلى الساعة 19:00.

- الخميس 15 سبتمبر 2022 بداية من السّاعة 06:00 إلى 10:00 والسّاعة 16:00 إلى الساعة 19:00.

- الجمعة 16 سبتمبر 2022 بداية من السّاعة 06:00 إلى 10:00 والسّاعة 16:00 إلى الساعة 19:00.

ودعت وزارة الدّاخليّة كافّة مستعملي الطّريق إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة وخاصّة منها :

ضرورة استعمال حزام الأمان.

عدم الإفراط في السّرعة.

الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

عدم نقل ركّاب في وسيلة غير معدّة للغرض.

وجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السّير.

الانتباه أثناء شق الطريق.

هذا وقد تمّ وضع كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق ويمكنهم عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة:

إدارة شرطة المرور : 71.343.201

المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني : 71.960.448.

شرطة النّجدة : 197.

الحرس الوطني : 193.

الحماية المدنيّة : 198.

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