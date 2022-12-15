بلاغ مروري بمناسبة عطلة الشتاء المدرسيّة والجامعيّة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور بمناسبة إنطلاق عطلة الشتاء المدرسيّة والجامعيّة لسنة 2022 والتي تتخللها عطلة رأس السنة الإدارية 2023، وخاصّة في التواريخ والأوقات التالية:

* اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 22.00

* يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 22.00.

* يوم السبت 16 ديسمبر 2022 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 22.00.

* يوم الأحد 31 ديسمبر 2022 بداية من الساعة 12.00 إلى غاية الساعة 06.00.

* يوم الأحد 01 جانفي 2023 بداية من الساعة 12.00 إلى غاية الساعة 22.00.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بـ:

- عدم الإفراط في السّرعة.

- عدم ملازمة اليمين.

- الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

- احترام مسافة الأمان.

- تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

- ضرورة استعمال حزام الأمان.

- الانتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.

- عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية عن السّائق.

- عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.

ووضعت وزارة الداخلية كل الإمكانيّات المادية والبشرية اللازمة لإرشاده ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بأرقام الهواتف التالية:

* ادارة شرطة المرور: 71.343.201 / 71.342.787 .

* المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448.

* الأمن الوطني 197 .

* الحرس الوطني 193 .

* الحماية المدنية 198.

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