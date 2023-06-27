بلاغ مروري بمناسبة عطلة عيد الأضحى المُبارك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بلاغا دعت فيه مستعملي الطريق في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة إلى :

• التخفيض من السرعة .

• الالتزام المطلق بقواعد الجولان.

• التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة.

• إتباع إشارات ونصائح الأعوان.

• ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران.

• عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.

• تجنب السياقة في حالة تعب

• عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة

وأكّدت وزارة الداخلية ان مصالحها انطلقت بداية من اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 و الى غاية يوم الاحد 02 جويلية 2023 في تنظيم حملات وطنية وقائية و تحسيسية بكامل تراب الجمهورية قصد بلوغ الهدف من الاحتفالات بالعيد دون حوادث.

هذا وقد تمّ وضع كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق، ويمكن عند الضرورة الإتصال بأرقام هواتف النجدة التالية:

- 197 الأمن الوطني ــ 193 الحرس الوطني ــ 198 الحماية المدنيّة

أو إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201

أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71.960.448

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