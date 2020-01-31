بلاغ مروري بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثاني المدرسية

أعلنت إدارتا حرس وشرطة المرور بوزارة الداخلية أن عديد الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية ستشهد كثافة في حركة المرور وخاصة في التواريخ والأوقات التالية:

السبت 01 فيفري 2020 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل.

الأحد 02 فيفري 2020 بداية من 10.00 صباحا وإلى غاية 20.00 ليلا.

الأحد 09 فيفري 2020 بداية من 10.00 صباحا وإلى غاية 22.00 ليلا.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك:

عدم الإفراط في السرعة.

الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

عدم إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

وجوب إستعمال حزام الأمان.

عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.

الإنتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.

عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.

ووضعت وزارة الداخلية كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:

197 الأمن الوطني.

193 الحرس الوطني.

71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.

71.343.201 إدارة شرطة المرور.

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