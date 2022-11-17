بلاغ مروري بمناسبة قمة الفرنكوفونيّة بجربة

أعلنت وزارة الداخليّة في بلاغ لها اليوم الخميس، انهُ تقرّر إعتماد عدد من الإجراءات بمناسبة احتضان بلادنا فعاليّات المؤتمر الثامن عشر لندوة القمّة الفرنكوفونيّة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بمدينة جربة.

وتتمثل الإجراءات في:

أولا: يُمنعُ جولان العربات بالطريق السياحيّة في جزئها الممتدّ بين مُفترق الجزيرة ومفترق البالما بداية من يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 السّاعة 07.00 صباحا وإلى غاية نهاية الأنشطة.

بالنسبة للقادمين من حومة السّوق:

-استعمال مُفترق الكاليس في اتجاه مزراية ثم الطريق المحلية 1031 اتجاه ميدون.

بالنسبة للقادمين من المنطقة السّياحيّة:

-استعمال شارع البيئة ثمّ مُفترق الحريّة فالطريق المحلية 1031 اتجاه حومة السّوق.

ثانيا: يُحجّر جولان جميع أصناف العربات بالطريق الحزاميّة من مطار جربة جرجيس إلى غاية المارينا وبالطريق السّياحيّة مُفترق البستان بداية من السّبت 19 نوفمبر 2022 الساعة 06.00 صباحا وإلى غاية نهاية الأنشطة.

ويُمكن لقاصدي المطار إستعمال الطرقات التالية:

بالنسبة للقادمين من حومة السّوق:

استعمال شارع الحبيب بورقيبة فطريق مليتة وصولا إلى المطار.

بالنسبة للقادمين من المنطقة السّياحيّة:

استعمال شارع البيئة ثمّ مفترق الحريّة فالطريق المحليّة 1031 الرّابطة بين ميدون وحومة السّوق مرورا بمفترق جامع فضلون فمفترق الشراع إلى غاية مفترق الفلوكة ثم طريق مليتة ومنه إلى المطار.

بالنسبة للقادمين من جهة القنطرة:

استعمال طريق سدويكش مرورا بمدينة الماي فمفترق السّواني ثمّ الجوهرة إلى غاية مفترق الفلوكة ثمّ طريق مليتة ومنه إلى المطار.

ودعت وزارة الدّاخليّة مُستعملي الطريق إلى احترام هذه الإجراءات علما، مؤكدة أنها وضعت كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية لإرشادهم.

ولمزيد الإرشادات يُمكنكم الاتصال بالأرقام التالية:

75.650.528

75.623.551

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