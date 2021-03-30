بلاغ مروري: ضباب كثيف بكامل إقليم تونس الكبرى

أعلنت إدارة شرطة المرور في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن وجود ضباب كثيف بكامل إقليم تونس الكبرى صبيحة اليوم 30 مارس 2021.
ودعت إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الإلتزام بقواعد الجولان التالية:
- إحترام مسافة الأمان.
- استعمال الأضواء وعند الاقتضاء استعمال أضواء التنبيه.
- التعديل من السرعة.
كما دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتقيّد بقواعد الجولان العامة.
لمزيد الإرشادات يُرجى الاتصال بقاعة العمليّات بإدارة شرطة المرور على الأرقام التالية:
71.343.875
71.343.201
كلمات البحث :إقليم تونس الكبرى;بلاغ مروري;ضباب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.