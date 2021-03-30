بلاغ مروري: ضباب كثيف بكامل إقليم تونس الكبرى

أعلنت إدارة شرطة المرور في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن وجود ضباب كثيف بكامل إقليم تونس الكبرى صبيحة اليوم 30 مارس 2021.

ودعت إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الإلتزام بقواعد الجولان التالية:

- إحترام مسافة الأمان.

- استعمال الأضواء وعند الاقتضاء استعمال أضواء التنبيه.

- التعديل من السرعة.

كما دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتقيّد بقواعد الجولان العامة.

لمزيد الإرشادات يُرجى الاتصال بقاعة العمليّات بإدارة شرطة المرور على الأرقام التالية:

71.343.875

71.343.201

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