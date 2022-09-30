بلاغ مُروري بمناسبة مباراة فريقيْ التّرجّي والصفاقسي غدًا

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرّر اتخاذ عدد من الإجراءات بمناسبة مقابلة الجولة الأولى من البطولة الوطنيّة التي ستدور يوم غدٍ السبت 01 أكتوبر 2022 على الساعة 15.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الرّياضي الصّفاقسي.

وفيما يلي الإجراءات التي تمّ إقرارها:

أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 19.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 12.00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.

ثالثا: تسهيلا لعمليّة الدّخول وتجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرّياضيّة، تمّ تخصيص المأوى الشمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجّي الرّياضي التونسي حيث يمكن الوصول إليهما :

- عبر الطريق الطريق السّريعة الجنوبيّة ثم مفترق وادي مليان تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

-عبر الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية وادي مليان.

- عبر محوّل الملعب ثم المنعرج في اتجاه الطريق الوطنيّة رقم 1 ثم مدخل الزيتون اتجاه المأوى الجنوبي أة عبر المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه الماوى الشمالي.

- الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق (ب س ب) فالمدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

- عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الإنعراج يسارا إتجاه المأوى الجنوبي أو يمينا اتجاه المأوى الشمالي.

رابعا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين.

خامسا: أكدت إدارة شرطة المرور على ضرورة احترام قانون والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة، مشيرة إلى أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

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