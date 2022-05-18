بلاغ مُروري بمناسبة مقابلة النادي الإفريقي والنجم الساحلي اليوم

أصدرت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، بلاغ مروريا بمناسبة مقابلة الجولة الخامسة لمرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاربعاء 18 ماي 2022 على الساعة 16:00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي.

وأعلنت إدارة شرطة المرور العموم أنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 20:00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 13:00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.

ثالثا: تم تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليه عبر :

- محول الملعب فمفترق المدخل الرئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي .

- الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق وادي مليان تحت الجسر ثم الطريق الوطنية رقم 01 فالانعراج يمينا اتجاه مفترق المدخل الرئيسي ثم المأوى الشمالي.

- الطريق الوطنية رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق (ب س ب) فالمدخل الرئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

- مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.

رابعا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المأوى المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

خامسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين .

سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وأنّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق بمخالفات النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

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