بلجيكا تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس

دعت السفارة البلجيكية في تونس في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بفيسبوك أمس الجمعة 25 جوان 2021، مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس.

وأكدت السفارة أن بلجيكيا صنفت تونس ضمن قائمة البلدان « ذات مستوى خطر مرتفع للغاية » ، إلى جانب 27 دولة أخرى، وذلك إثر تطور الوضع الوبائي وتصاعد نسق الإصابات بفيروس كورونا حسب ما أثبتته الأرقام والمؤشرات.

كما أعلنت السفارة أن الأشخاص القادمين إلى أراضيها من تونس سيخضعون لإجراءات صحية صارمة وخاصة منها احترام الحجر الصحي.

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