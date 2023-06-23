بلحاج: البنك الدولي سيُموّل مشاريعا في تونس بقيمة 500 مليون دولار سنويا

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء أمس الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزير التعليم العالي منصف بوكثير، ورئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض أبرز أهداف إطار الشراكة القطرية 2023-2027 مع تونس والتي تتلخص في خلق مواطن شغل ذات كفاءة في القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري وتعزيز الصمود ضد تأثيرات التغيرات المناخية وتخفيض انبعاثات الكربون.

ومثل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون المثمرة بين بلادنا والبنك الدولي والمشاريع التي تم تمويلها والمشاريع التي هي في طور الانجاز.

وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية التعاون المشترك من أجل تطبيق البرامج التي تهم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، اعتبر رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان مثمرا وتم خلاله التطرق الى عدة مواضيع لعل أهمها التعاون بين تونس والبنك الدولي وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمعهم.

وأضاف فريد بلحاج أنه وفي اطار تشاركي سيمول البنك عدة مشاريع في تونس في السنوات القادمة وذلك بقيمة 500 مليون دولار في كل سنة، وهذه السنة تم وضع 500 مليون دولار من البنك على ذمة الحكومة التونسية لتمويل عدة مشاريع منها التغطية الاجتماعية والانتقال الطاقي (مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا « ELMED »).

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