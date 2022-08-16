بلحسن: لتونس كل المقومات لتكون وجهة هامة للسياحة البحرية الترفيهية

أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين خلال إشرافه بميناء مارينا ياسمين الحمامات، على اختتام فعاليات النسخة 30 من التظاهرة البحرية الترفيهية « طريق الياسمين » اليوم الثلاثاء، أن هذه التظاهرة السياحية الترفيهية التي تبلغ الى دورتها الثلاثين تمثل فرصة مهمة للترويج لتونس كوجهة متميزة للسياحية البحرية الترفيهية، مشيرا إلى أن لتونس كل المقومات لتكون وجهة هامة للسياحة البحرية الترفيهية في البحري الأبيض المتوسط بفضل ما تعده من موانئ بحرية ترفيهية قادرة على تطوير طاقة استقطابها للقوارب واليخوت.

ولفت بلحسن إلى أن وزارة السياحة حريصة، في اطار استراتيجية تنويع المنتوج والعرض السياحي، على تطوير مجال السياحة البحرية الترفيهية التي ما تزال ضعيفة اذ لا تتجاوز طاقة الربط الجملية حاليا 3500 حلقة ارساء وهو ما يؤكد ضرورة افراد هذا المنتوج باستراتيجية خاصة للنهوض به وتطويره وذلك بالتعاون مع الكتابة العامة لشؤون البحر وبقية الوزارات المتدخلة في القطاع بهدف الترفيع في طاقة الاستيعاب بالموانئ البحرية الترفيهية وتحسين بنيتها الأساسية .

وقد إلتقى الوزير بمنظم هذه التظاهرة والمشاركين فيها الذين إنطلقوا في غرة أوت 2022 من مدينة تولون الفرنسية في رحلة مرت بعدد من المواني الترفيهية بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى مواني بنزرت وقرطاج وسيدي بوسعيد وأخيرا الميناء الترفيهي بياسمين الحمامات وشهدت مشاركة 25 قاربا بحريا ونحو 100 شخص من فرنسا وانقلترا وايطاليا واسبانيا وتونس.

كلمات البحث :البحر الأبيض المتوسط;السياحة الترفيهية;بلحسن;تونس