بلحسين: سيتمّ امضاء اتفاقية الزيادة في أجور العاملين في القطاع السياحي

أعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين في حوار لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أنه سيتمّ إمضاء الإتفاقية الخاصة بالزيادة في أجور عمال القطاع السياحي بين إتحاد الشغل والمؤسسات السياحية.

واعتبر الوزير أنّ ذلك سياهم في تحسين المناخ الاجتماعي ويمثّل داعما لمساعي استعادة تعافي القطاع.

كما أشار الوزير إلى أنّه سيتمّ تنظيم دورات تكوين ورسكلة للعاملين في القطاع السياحي بالتعاون بين وزارتي السياحة والتكوين المهني والتشغيل، معلنا عن تنظيم أيام مفتوحة لانتداب اليد العاملة المختصة مع النقص المسجل في اليد العاملة في القطاع مع تطوّر النشاط خلال الصائفة الحالية.

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