بلدية تونس تستنكر تشويه «ساحة ابن خلدون» وتخريبها

عبّرت بلدية تونس عن أسفها لحادثة « التعدي على الملك العام » الذي تعرضت له حديقة ساحة بن خلدون، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، عشية اليوم السبت، من قبل متظاهرين الذين قاموا بتشويه النصب الحامل لتمثال العلامة عبد الرحمان بن خلدون وكذلك أرضية الحديقة ولوحة للارشاد الإلكتروني حول التمثال، من خلال استخدام الطلاء وكتابة بعض الشعارات على هذه المرافق، وذلك خلال المسيرة التي دعت إليها ونظمتها مجموعة من الأحزاب.

وقالت الكاتبة العامة لبلدية تونس حفيظة مديمغ بلخير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بعد تفقدها لمكونات الحديقة والمعلم الثقافي إنّ المشهد أصبح « مؤلما »، معتبرة أنّ التعدي « غير مقبول » من قبل المتظاهرين، بعدما صرفت البلدية حوالي 140 ألف دينار، لإعادة تهيئه الساحة وفتحها من جديد أمام المواطنين منذ يومين، لتكون على ذمة المتنزهين والسياح وبما يزيد من جمالية المكان.

وأضافت حفيظة مديمغ أنّ « التظاهر السلمي حقّ ولكن دون الإضرار والمساس بالملك العام وملك المجموعة الوطنية »، داعية المسؤولين عن تنظيم المظاهرات والوقفات والتجمعات إلى « ضبط المشاركين فيها، حتى لا يتم المساس بمختلف المعالم وكذلك الملك العام ».

وكانت أحزاب يسارية أهمها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطنيين الديمقراطيين الاشتراكي والتيار الشعبي وحزب العمال، نظمت بحضور عدد من قياداتها مسيرة انطلقت بتجمع في ساحة ابن خلدون وتقدّمت في شارع بورقيبة.

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